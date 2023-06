Sanità, liste d’attesa choc. “La mammografia? Ripassi tra due anni”

Spread the love

oma, 6 giugno 2023 – Gli enormi sforzi fatti durante la pandemia pesano ancora sul Servizio sanitario nazionale aggravando spesso disfunzioni preesistenti. Se già prima del 2020 la questione liste d’attesa rappresentava una nota dolente dell’assistenza ospedaliera, la forte contrazione delle visite specialistiche durante il Covid non ha fatto che peggiorare il quadro: accedere gratuitamente e nei tempi giusti alle prestazioni sanitarie del Ssn risulta sempre più difficile. Due anni per una mammografia di screening; tre mesi per un intervento per tumore all’utero che andava effettuato entro un mese; due mesi per una visita specialistica ginecologica urgente da fissare entro 72 ore; due mesi per una visita di controllo cardiologica da effettuare entro 10 giorni.

