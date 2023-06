Roma, al via Fo.Ro., Foresta Romana su 13 piani dell’architetto Cucinella

Spread the love

L’architettura green sbarca a Roma con un nuovo ambizioso progetto in cantiere. Si tratta di Fo.Ro., che richiama il foro, luogo d’incontro degli antichi romani, ma è in realtà l’acronimo di ‘Foresta romana’, un edificio ideato dall’archistar Mario Cucinella pronto a sfidare il famoso bosco verticale realizzato da Boeri a Milano.

Il palazzo, che dovrebbe sorgere tra via delle Sette Chiese e via Cristoforo Colombo, nel quadrante Sud della capitale, si struttura come un albero: ai primi piani uffici e spazi commerciali che lo radicano a terra, ai piani superiori le residenze che costituiscono il fusto e da cui si estendono, come rami, le logge con ampi terrazzi panoramici ricchi di vegetazione. Così viene descritto sul sito il progetto che aspira a divenire “un simbolo dell’architettura contemporanea e di rigenerazione a Roma”.

QUOTIDIANO NAZIONALE