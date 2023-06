Auto si incendia dopo scontro frontale, due morti tra le fiamme a Modena

Spread the love

Ennesima tragedia della strada oggi nel Modenese dove due persone sono morte e una terza è rimasta ferita gravemente dopo uno spaventoso incidente stradale avvenuta nelle prime ore di martedì 13 giugno. Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle due, tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

La tragedia in via Magazzeno dove, dopo l’allarme lanciato da altri passanti, sono accorse numerosi servizi di emergenza tra vigili del fuoco, personale medico del 118 e forze dell’ordine. Per le due vittime però purtroppo non c’è stato nessuna possibilità di scampo.

