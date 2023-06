Maltempo – Vigili del Fuoco al lavoro su tutto il territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Dalle ore 22 circa di ieri sera, a causa di forti precipitazioni nel comasco, squadre Vigili del Fuoco di Como, dei distaccamenti volontari di Erba, Cantù, Appiano Gentile e Lomazzo hanno espletato venti interventi di soccorso tecnico urgente nei comuni di Como, Cernobbio, Moltrasio e Ronago per allagamenti e frane.

Nel comune di Moltrasio in particolare, fuori la galleria Cernobbio sulla SS340 si annota una caduta di circa 30 metri cubi di pietrisco sulla strada senza coinvolgimento di persone o veicoli. La strada è chiusa per verifiche in corso