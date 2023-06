Primo accordo nazionale di lavoro per il personale specialistico dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A siglarlo, oggi presso il Dipartimento della Funzione pubblica, i Ministri per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dell’Interno, Matteo Piantedosi, tramite il suo delegato, il sottosegretario Emanuele Prisco, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, tramite un suo delegato.

Sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CISL-Conapo-UIL-Confsal e USB) ad eccezione della CGIL, al termine di una complessa trattativa durata circa nove mesi, l’accordo si applica a circa 1.400 unità di personale non direttivo e non dirigente, tra cui piloti, specialisti di aeromobile, elisoccorritori, sommozzatori, nautici di coperta e macchina.

Parte ora l’iter procedurale che porterà al recepimento dell’ipotesi di accordo in un decreto del Presidente della Repubblica, per permettere al personale interessato di fruire al più presto dei riconoscimenti retributivi.

In occasione della firma, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, ha espresso “viva soddisfazione per il raggiungimento di un accordo che riconosce il giusto merito ad una categoria di personale al servizio dei cittadini e del Paese, che opera in contesti operativi emergenziali, caratterizzati da notevoli difficoltà logistiche ed ambientali, che richiedono grande competenza ed abnegazione. Tali caratteristiche, insieme alla grande professionalità ed allo spirito di servizio, sono comuni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che costituisce un vanto del Paese e di cui occorre andare giustamente orgogliosi”.

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/16-06-2023/primo-accordo-nazionale-di-lavoro-il-personale-specialistico-dei-vigili