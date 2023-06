Papa Francesco dimesso dal Gemelli: “Sono ancora vivo”. Quel colloquio toccante con un medico e la preghiera alla Madonna

Spread the love

Il Papa è uscito dall’ingresso principale del Policlinico e ha salutato pazienti e giornalisti che lo aspettavano, tra gli applausi. È uscito dall’ospedale sulla sedia a rotelle. Le sue prime parole: “Sono ancora vivo, dolore per i migranti”.

Le dimissioni del Pontefice sono state attese da una folla di fedeli e giornalisti. Medici e infermieri erano rimasti a lungo affacciati alle finestre per riuscire a salutarlo

“Il Papa sta bene. Sta meglio di prima”. Così Sergio Alfieri, il chirurgo del Gemelli che ha operato papa Francesco. Ai giornalisti che hanno atteso l’uscita del Pontefice, il medico ha confermato che Francesco ora “potrà affrontare i viaggi meglio di prima perché non ha più i disagi che aveva prima”. “Sarà un Papa più forte”, ha sottolineato.

Alfieri ha anche riferito che stamani il Papa ha voluto ringraziare tutti e ha avuto un colloquio personale con un medico che non sta bene. “E’ stato un momento molto toccante. Ha voluto proprio esercitare il suo ministero, il ministero diciamo del sacerdote”. Ai giornalisti che erano in attesa, Papa Francesco ha rivolto parole di ringraziamento per il lavoro svolto: “Grazie per il vostro servizio, grazie tante”.

