Cavaion Veronese: vigili del fuoco in azione per riportare un tasso nel suo habitat.

VIGILI DEL FUOCO🔥

Intervento insolito oggi, 17 giugno, per i vigili del fuoco, intorno alle ore 10.40 la richiesta è giunta da via Mameli a Cavaion Veronese dove una famiglia aveva un ospite inatteso in casa, si trattava di un tasso.

L’animale, lungo circa 70 centimetri e del peso di circa 13 kg, si era avventurato nel giardino della casa trovandosi davanti il cane dei proprietari, per sfuggire era entrato nell’abitazione spaventando gli occupanti.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino con 2 mezzi e 5 uomini, muniti di guadino si sono adoperati per catturare il mammifero per poi liberarlo in una zona rurale e boschiva lontana dal centro abitato.