Falconara: operaio accusa un malore al 7 piano dell’impalcatura. Soccorso dai Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi a Falconara M.Ma in via Fiumesino per soccorre un operaio che si era sentito male sull’impalcatura edile dove stava lavorando

La Squadra di Ancona in collaborazione con L’autoscala proveniente sempre dalla Centrale VVF, in collaborazione con i Sanitari del 118 ha fatto scendere l’operaio, dopo essere stato visitato dal Dottore, utilizzando una specifica barella che viene posizionata sul cestello dell’autoscala. Appena il cestello era in posizione di sicurezza sul piano stradale, il paziente e stato preso in carico dagli Operatori Sanitari, il quale successivamente lo trasportavano al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti. Sul posto vi erano anche i Carabinieri di zona

