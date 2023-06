Spread the love

TARANTO – Incendi e un recupero natanti. Giornata complicata per i Vigili del Fuoco di Taranto, nel corso della prima domenica con temperature estive del mese di giugno. A Talsano, in Via Regina Elena, hanno preso fuoco alcune batterie esauste all’interno di un deposito. Sulla Circummarpiccolo intervento congiunto da parte degli uomini del 115 assieme a Guardia di Finanza e il personale della Capitaneria di Porto. Infatti due natanti, in difficoltà, sono stati tratti in salvo. Purtroppo tornano d’attualità anche gli incendi. Durissimo il lavoro dei Vigili del Fuoco in più punti della Provincia di Taranto. Si registrano interventi a Pulsano, dove hanno preso fuoco 7 ettari di terreno in quel di Bosco Cagione e anche nella zona di Fatamorgana. Ad essere colpiti anche alcuni oliveti. Infine a Marina di Ginosa un importante intervento nei pressi dell’isola ecologica, un incendio è stato domato evitando guai peggiori.

https://www.trnews.it/2023/06/18/incendi-e-natanti-in-salvo-domenica-difficile-per-i-vigili-del-fuoco/393686