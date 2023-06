Incendio divampato su un’imbarcazione in zona Miseno

Spread the love

BACOLI – Un incendio è divampato su un’imbarcazione in zona Miseno dove una grossa nube di fumo nero ha invaso l’intera area, nello specchio d’acqua dello “Scacchietiello”, visibile anche da Pozzuoli. Immediata è partita la macchina dei soccorsi. La barca si trovava a largo quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco. Non si registrano vittime. Successivamente sono state avviate le operazioni di recupero del natante che dovrebbe essere trasportato presso il porto di Baia.

https://www.cronacaflegrea.it/ultimora-incendio-a-bordo-barca-in-fiamme-nel-mare-di-bacoli-foto/