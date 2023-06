Spread the love

Incendio in centro a Lanciano (Ch): rifiuti speciali a fuoco tra le palazzine. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, forestale, polizia. Indagini in corso

L’incendio si è sviluppato in via Mancinello, zona tra via per Fossacesia e Sant’Antonio, non lontano dal commissariato.

Fiamme preoccupanti e fumo nero, visibili da lontano, causati dal tipo di materiali bruciati. Intervenuti i vigili del fuoco, con due mezzi, ma anche pattuglie di polizia e carabinieri e della Forestale.

n zona sono in atto lavori di ristrutturazione di alcuni edifici e pezzi di infissi, quali portoni e finestre, secchi con residui di vernici, polistirolo, guaine di catrame sono stati accatastati, temporaneamente (si spera), sul posto. Danneggiato un palo della pubblica illuminazione e le tapparelle, deformate dal forte calore, di un appartamento e muri anneriti.