Incendio al Centro di accoglienza stranieri in provincia di Vicenza: un uomo intossicato

Creazzo (Vicenza), 23 giugno 2023 – Attimi di paura quelli vissuti dai cittadini stranieri, ospitati in un cento d’accoglienza. Alle 7.20 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni XXIII, 103, a Creazzo (Vicenza) per l’incendio divampato al primo piano di una villa che ospita un CAS (centro accoglienza stranieri), con all’interno undici ospiti. Una persona che ha respirato del fumo nelle prime fasi dell’incendio, è stata accompagnata in pronto soccorso in ambulanza dal personale del Suem118.

IL RESTO DEL CARLINO