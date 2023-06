VIDEO – Tre palazzi del ‘900 in fiamme, vigili del fuoco impegnati tutta la notte

Spread the love

SINOPOLI – Oltre 20 vigili del fuoco e 8 automezzi questa notte, sono stati impegnati a Sinopoli, per combattere le fiamme sviluppatesi all’interno di alcuni immobili, fortunatamente disabitati. La sala operativa provinciale ricevuta la richiesta di soccorso attorno alle 20,45 di ieri sera, ha immediatamente allertato le squadre di Palmi e Bagnara, successivamente supportate da altre tre squadre provenienti dal Comando di Viale Europa intervenute con autobotti, autoscala e carro bombole per aumentare la riserva d’aria degli autorespiratori in dotazione

