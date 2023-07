A Roma nascerà il primo Parco Inclusivo Universale, accessibile veramente a tutti

Spread the love

L’iniziativa nasce dalla Fondazione Tetrabondi Onlus che ha incontrato la collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Associazione AES Architettura Emergenza Sviluppo e Comune di Roma

Roma avrà uno spazio dove l’inclusività si farà reale attraverso il gioco, lo stare insieme e la condivisione, all’insegna di una universalità che trasformeà un parco cittadino in uno spazio accessibile a ogni forma di vulnerabilità e di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva o fisica.



IL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE

Verrà infatti presentato a brevissimo il progetto promosso da Fondazione Tetrabondi che meno di sei mesi fa ha sottoposto all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma la proposta di trasformazione di Parco Schuster in Parco Inclusivo Universale. Da lì la macchina si è avviata, per un progetto che conterrà elaborate linee guida per la prossima riqualificazione del Parco Schusterin chiave totalmente accessibile e inclusiva, con la definizione di interventi capaci di trasformare il parco in uno spazio accessibile a ogni forma di vulnerabilità e di disabilità sensoriale, motoria, intellettiva o fisica. Saranno previsti interventi di trasformazione organica e coordinata, rispettosa delle valenze storiche, monumentali, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche del luogo, oltre che dell’impianto del recente progetto, in grado di rendere Parco Schuster un luogo esemplare di accessibilità universale.

