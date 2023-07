Morto un vigile del fuoco di 24 a anni mentre cecava di spegnere un incendio a Saint Denis: oltre 300 incendi nella notte Francia

Spread the love

Un vigile del fuoco è morto nella notte mentre cercava di domare un incendio appiccato in Francia durante le proteste per l’uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. Lo rende noto su Twitter il ministro degli Interni Gerald Darmanin, spiegando che la vittima aveva 24 anni. ”Ieri sera, mentre combatteva contro un incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo a Saint-Denis, un giovane caporale dei vigili del fuoco di Parigi di 24 anni è morto nonostante le cure molto rapide dei suoi compagni di squadra”, ha twittato questa mattina il ministro dell’Interno.

rainews.it