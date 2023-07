VIDEO – Quito, ottanta persone bloccate in una funivia a tremila metri

Spread the love

I Vigili del Fuoco intervengono con le funi. È una delle funivie più alte al mondo, che sale fino a 4.000 metri

È successo giovedì alle 16 ora locale, le 23 in Italia, a Quito, in Ecuador. Circa ottanta persone sono rimaste bloccate, a tremila metri, in diverse cabine di una funivia turistica, poi chiusa per motivi di sicurezza. “Alcune persone sono al sicuro e assistite. Alcune cabine devono ancora essere evacuate per completare le missioni di soccorso”, ha dichiarato il sindaco, Pabel Munoz. Nelle immagini, diffuse dal municipio, il lavoro dei Vigili del Fuoco e degli altri soccorritori, impegnati ad evacuare i paseggeri con le funi

tg.la7.it

VIDEO