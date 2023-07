VIDEO – Genova, pullman in fiamme in galleria sulla A12. Difficile intervento per i Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel tardo pomeriggio di ieri, un pullman in viaggio sulla A12 in direzione del capoluogo ligure, ha improvvisamente preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo, nel tratto tra Recco e Nervi. Le fiamme hanno provocato un denso fumo nero che ha invaso la galleria e provocato seri problemi: otto persone, fra cui l’autista del pullman, sono state ricoverate per aver respirato le esalazioni dell’incendio. I Vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio passando attraverso il bypass dell’altro senso di marcia e hanno fatto invertire il senso di spinta dell’aria del sistema di ventilazione della galleria per spingere il fumo verso l’uscita del lato di Genova avendo così una migliorare visibilità per poter attaccare l’incendio. La volta del tunnel ha riportato danni da calore e, allo stato attuale, non è possibile consentirne l’uso comunque vincolato al ripristino delle condizioni di sicurezza. La chiusura dell’autostrada durante le operazioni ha provocato notevoli disagi al traffico veicolare.

