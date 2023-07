Vincenza, auto sfonda la vetrina di un bar affollato di persone: feriti la donna alla guida e due clienti

Spread the love

Cassola (Vicenza), 15 luglio 2023 – Un’auto sfonda la vetrina di un bar affollato di clienti a Cassola: un fatto che poteva diventare ancora più grave, ma fortunatamente è rimasto circoscritto. L’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 14 luglio alle 9.45 in via Cà Baroncello a Cassol

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in fase di accertamento, una donna alla guida di una Fiat 500 dopo essere entrata in collisione con un’altra auto ha perso il controllo, finendo all’interno del bar, con diversi clienti all’interno. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per lo sfondamento della vetrina di un bar da parte di un’auto, ferita la conducente e due clienti della caffetteria. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e il locale, mentre le tre persone coinvolte, rimaste ferite lievemente, sono state assistite dal personale sanitario del Suem118. Sul posto anche gli agenti la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

IL RESTO DEL CARLINO