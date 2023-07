Il Sottosegretario On. Prisco e i vertici del Corpo Nazionale in visita al presidio rurale di Santa Teresa di Gallura e alla Direzione regionale Umbria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 20 luglio, il Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega e il Capo del Corpo, Ing. Carlo dall’Oppio si sono recati in visita a Santa Teresa Gallura per la prima apertura del presidio rurale dei Vigili del fuoco. Ad accoglierli il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna, Ing. Natalia Restuccia ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, Ing. Gianfrancesco Monopoli. Presenti alla cerimonia il Prefetto di Sassari, Paola Dessì, il Sindaco di S. Teresa Gallura e le Autorità civili e militari della provincia. La struttura, nella quale è presente anche un presidio di soccorso sanitario dell’Associazione di volontariato di Protezione Civile Lungoni e dotata di una superficie per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso, rappresenta un modello di soccorso integrato.

Il presidio permette ai Vigili del fuoco di intervenire in maniera più rapida e tempestiva nei comuni di S. Teresa Gallura, Aglientu e della Bassacutena nei quali, nel periodo estivo, aumenta esponenzialmente la presenza di visitatori e il cui territorio è caratterizzato da vaste aree boschive, molte delle quali siti di interesse comunitario.

La visita è proseguita presso la sede stagionale di Valledoria, decretato di recente come distaccamento volontario ed operante già dal 2022 nel periodo estivo nell’ambito della convenzione regionale per il contrasto agli incendi boschivi, anch’esso strategico per ridurre i tempi di intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco nei territori della costa nord della Sardegna. Presenti alla visita il Sindaco di Valledoria e le Autorità civili e militari locali.

Nel pomeriggio, il Sottosegretario On. Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega e il Capo del Corpo ing. Carlo Dall’Oppio, hanno raggiunto la sede della Direzione Regionale VVF Umbria per un saluto istituzionale.

Ad accoglierli, alla presenza dei Dirigenti e dei funzionari VV.F. regionali e provinciali, il Direttore Regionale, Vincenzo Lotito, che si è insediato lo scorso 1 luglio e che ha espresso a nome di tutto il personale un sentito ringraziamento per la gradita visita.