Incidente stradale fra due vetture e 4 feriti estratti dalle lamiere

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale è impegnata dalle ore 20.50 circa sulla SS107 Silana Crotonese al km 133.

Due le vetture coinvolte e 4 feriti estratti dalle lamiere ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con tre ambulanze.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.