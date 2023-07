VIDEO Maltempo, smottamenti e colate di fango nella notte: vigili del fuoco in azione

Spread the love

BOLZANO. Non si fermano i danni causati dal maltempo in Alto Adige. Dopo quello che la grandine e i temporali hanno provocato nei giorni scorsi, ieri sera, in diverse zone del territorio, la forte pioggia ha causato smottamenti e vere e proprie colate di fango sulle strade.

Ancora una volta è stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco per cercare di mettere in sicurezza le aree colpite. A Varna la forte pioggia ha provocato uno smottamento. Acqua e fango hanno completamente interrotto una strada.

Stessa situazione anche a Velturno dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro smottamento e per liberare una strada occupata da terra e sassi.

