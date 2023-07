Esplode una casa nel Reatino, 2 morti e un ferito grave: stavano lavorando alla preparazione di fuochi artificiali

Spread the love

BORGOROSE (RIETI). Sono due le vittime di un’esplosione di un’abitazione avvenuta nelle ore scorse nella frazione di Torano, Comune di Borgorose, parte alta della provincia di Rieti. A perdere la vita è Franco Colle, 59 anni del posto, morto sul colpo a seguito della deflagrazione e del propagarsi delle fiamme, e sua figlia, Anna Colle, di 32 anni, morta in seguito alle gravi ustioni riportate su tutto il corpo dopo il trasferimento d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma dove la ragazza è giunta già in condizioni disperate. È ancora ricoverato, anche lui in gravi condizioni, l’altro figlio del 59enne, Claudio Colle, 25 anni, trasferito d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma per ustioni gravi su tutto il corpo. Le sue condizioni sono risultate da subito gravi, e la prognosi resta tutt’ora riservata. L’incidente, secondo quanto accertato finora dai carabinieri sarebbe stato provocato da un ritorno di fiamma generato dalla fabbricazione domestica di fuochi d’artificio. Da lì sarebbero partite le fiamme che hanno trasformato l’abitazione della famiglia, situata nella frazione di Torano di Borgorose, in una prigione di fuoco

LA STAMPA