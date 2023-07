La Camera contro l’Europa sulla corruzione, la maggioranza boccia la direttiva Ue

Spread the love

ROMA – Adesso c’è anche la certificazione dell’aula della Camera. L’Italia respinge definitivamente la direttiva della Ue contro la corruzione. L’emiciclo, ovviamente con i voti della maggioranza supportata da Azione e Italia viva, conferma il parere della commissione per le Politiche europee di una settimana fa. Finisce con 187 voti a favore e 100 contro.

E proprio mentre la Camera vota ecco uscire, sulla rivista giuridica Sistema penale, una sentenza della Cassazione fresca di ieri – presidente del collegio Giorgio Fidelbo, relatore del caso Pietro Silvestri – con la quale i giudici di piazza Cavour affrontano le anomalie di un concorso universitario per un posto da professore di medicina a Torino in cui viene avvantaggiato un candidato rispetto a un altro. E la Suprema corte rinvia gli atti al pm perché anziché contestare la turbativa d’asta si muova invece sull’abuso d’ufficio. È evidente che, se proprio questo reato dovesse essere alla fine soppresso dal codice penale, si verrà a creare un vuoto di tutela anche in un settore difficile come quello dei concorsi universitari.

