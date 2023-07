Tunisia: 901 corpi di migranti recuperati in mare. La tragica pesca della Guardia nazionale

Spread the love

TUNISI – Sono 901 i corpi di migranti annegati nel braccio di mare tra la Tunisia e Lampedusa, ripescati dall’inizio dell’anno dalle pattuglie della Guardia nazionale del Paese maghrebino. E chissà quanti non verranno mai ritrovati: quel numero sorprendente è solo una minima indicazione della tragedia che si sta consumando in questa parte del Mediterraneo, a causa della pressione migratoria crescente ma anche dell’utilizzo ormai preponderante dei “barchini” metallici per la traversata, pericolosissimi.

Il dato è stato reso noto dal ministro tunisino degli Interni, Kamel Feki, e si riferisce al numero di cadaveri recuperati dal primo gennaio al 15 luglio scorso.

la repubblica