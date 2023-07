Pnrr, la scure del Governo colpisce anche Roma. Ecco i grandi progetti a rischio

Spread the love

Il Governo ha deciso di riscrivere il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea nel 2021, modificando 144 progetti dei 349 che ancora devono essere realizzati entro la scadenza, imposta da Bruxelles ai paesi membri, del 2026. In totale si tratta di 15,9 miliardi di euro. Una decisione che coinvolge anche la Capitale e che preoccupa la politica, in particolare la commissione speciale Pnrr presieduta dall’ex assessore all’urbanistica Giovanni Caudo. . ………………..

Ci sono 180 milioni di euro in ballo

Giovanni Caudo, eletto in Campidoglio con Roma Futura e nominato presidente della commissione speciale Pnrr, denuncia il rischio di non vedere realizzati importanti progetti previsti e già impostati grazie ai fondi Pnrr. “Il documento di revisione del Pnrr messo a punto dal governo Meloni e dal ministro Fitto – spiega – taglia 3,3 miliardi di finanziamenti per i Programmi Urbani Integrati, che a Roma significa mettere in discussione il più importante intervento, cioè 180 milioni di euro, nelle periferie: a Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pietà. Non si cancellano i progetti, si definanziano dal Pnrr per spostarli su altre fonti che però non vengono indicate”.

romatoday.it