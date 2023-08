San Damiano, crollo di una copertura di un deposito agricolo, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Nella notte, i Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti a San Damiano in risposta a un dissesto statico verificatosi in un’abitazione privata. L’intervento è stato necessario per il crollo del tetto di un deposito agricolo, le cui cause sono in fase di accertamento.

L’intervento ha visto i Vigili del Fuoco lavorare per aprire un percorso d’accesso all’abitazione e stabilizzare l’area colpita, dimostrando ancora una volta la loro prontezza e competenza

atnews.it