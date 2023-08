Intercettazioni, Nordio commissariato: voleva tagliarle, ma ora è costretto a potenziarle per salvare i processi di mafia. 

Spread the love

Ha passato mesi a dire che le intercettazioni in Italia sono troppe e il loro uso va ridotto. Ma il primo provvedimento in materia che il Guardasigilli Carlo Nordio porterà in Consiglio dei ministri andrà nel senso esattamente opposto: estenderà la possibilità per i pm e la polizia giudiziaria di ascoltare le conversazioni altrui. A dar vita al paradosso è stata la decisione di palazzo Chigi di intervenire con una norma ad hoc per neutralizzare i rischi di depotenziamento del contrasto alle mafie insiti in una recente decisione della Cassazione. Vediamo di che si tratta. Con una sentenza depositata il 21 settembre 2022 (la numero 34895) nell’ambito di un procedimento per camorra, la Prima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato illegittime e quindi inutilizzabili alcune intercettazioni disposte secondo il regime più “largo” previsto per i “delitti di criminalità organizzata” rispetto a quelli comuni: indizi di reato “sufficienti” anziché “gravi”, durata di quaranta giorni anziché 15 del decreto autorizzativo, possibilità di piazzare cimici anche dove non si sta compiendo attività criminosa. Il motivo? Il reato contestato dalla Procura non era l’associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale), ma “solo” un reato (nello specifico un omicidio) ad aggravante mafiosa, cioè commesso “al fine di agevolare” l’organizzazione o “avvalendosi delle condizioni” da essa create (articolo 416-bis.1). Secondo i giudici del Palazzaccio, infatti, “indefettibile (…) per integrare la nozione di delitti di “criminalità organizzata”, è la contestazione di una fattispecie associativa, anche comune”. E quindi, nel caso di specie, l’intercettazione (ambientale) andava autorizzata dal gip secondo il regime classico e più restrittivo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/08/06/intercettazioni-nordio-commissariato-voleva-tagliarle-ma-ora-e-costretto-a-potenziarle-per-salvare-i-processi-di-mafia-la-norma-in-cdm/7253807/