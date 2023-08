San Biagio, corriera di linea esce di strada e finisce nel fosso

Spread the love

SAN BIAGIO DI CALLALTA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto, a Spercenigo di San Biagio di Callalta. Verso le 17 in via Pellico una corriera di linea della ATVO è uscita di strada in maniera autonoma, finendo nel fossato alla destra della carreggiata. La causa dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine ma tra le ipotesi c’è anche quella di un malore al conducente.

Segnalato anche un principio di incendio al mezzo. Ad ogni modo tutti i passeggeri sono riusciti a uscire in maniera autonoma e nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Immediato l’intervento da parte dei soccorsi: sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, anche i vigili del fuoco; presenti sia gli agenti della polizia locale che i carabinieri competenti per territorio.

