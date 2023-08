Calabria, tre bagnanti in pericolo nel mare di Catanzaro: salvati da volontario del Nucleo Cinofili

Spread the love

Il Vigile del Fuoco del Comando Provinciale VV.F. di Catanzaro e Volontario del Nucleo Cinofili ANPAS Croce Verde Catanzaro Giancarlo Silipo (Istruttore e Conduttore dell’Unità Cinofila Operativa di Salvataggio), questa mattina, ancora una volta e sotto gli occhi dei bagnanti presenti, durante il suo giro di pattugliamento giornaliero dell’intera spiaggia in località Giovino (con postazione fissa presso lo stabilimento balneare Cocobeach) – come da delibera dell’amministrazione comunale di Catanzaro – ha tratto in salvo e recuperato dei bagnanti che si erano spinti oltre la boa, ove gli stessi hanno riscontrato grandissime difficoltà nel rientrare a riva.

L’Unità Cinofila di Salvataggio una volta arrivata sui pericolanti, molto freddamente con un’estrema lucidità e valutando ogni minimo rischio, pericolo e non solo, ha trainato e salvato tre vite umane, riportandoli tutti a riva sani e salvi.

METEOWEB.EU