Lutto a Castellamonte per la scomparsa di Matteo Gallo, si divideva fra Croce Rossa e Vigili del fuoco

Castellamonte piange Matteo Gallo scomparso ieri nella scua casa di Castellamonte ad appena 40 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti i cittadini della Città della Ceramica dove era molto conosciuto. Solo poche settimane fa Matteo era stato fra gli angeli del fango che avevano operato in Romagna, a Faenza, dopo la terribile alluvione.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri quando i familiari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i colleghi della Croce Rossa ma per Matteo purtroppo non c’era più nulla da fare. In via Saint Amand en Puisaye dove risiedeva con la famiglia, in poc tempo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ivrea. Lascia la moglie e due figli.

Gallo era entrato in Croce Rossa ad appena 14 anni, l’età minima per far parte dei Pionieri CRI. Da quel momento aveva dato tutto sè stesso per gli altri, diventando negli anni dipendente della Croce Rossa castellamontese con la quale, come detto, aveva prestato servizio come delegato delle attività di emergenza a Faenza.

Negli ultimi anni era anche entrato a far parte dei Vigili del fuoco volontari di Castellamonte.