Trovato il corpo del sub 27enne disperso nelle acque di fronte il lungomare di Ognina

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Ritrovato il giovane sub disperso da ieri nel catanese -Il Nucleo Sommozzatori, la Sezione Navale e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, sono stati impegnati nella ricerca del sub al lungomare di Catania dalla serata. Il 27enne era uscito per una battuta di pesca ma non ha fatto rientro. Ricerche dalla sera di ieri intorno alle 19,30 di ieri sera nello specchio d’acqua di fronte al lungomare Ognina