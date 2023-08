VIDEO – Incendio alla centrale termica di Huafu in Cina

Spread the love



Una torre di desolforazione della centrale termica di Huafu ha preso fuoco e si è drammaticamente sbriciolata a metà nel nord della Cina. Il drammatico video girato il 18 agosto nella città di Dandong, nella provincia di Liaoning, mostra le fiamme che si sprigionano dalla ciminiera della torre e l’inferno che provoca la deformazione dell’acciaio strutturale alla base, portando al crollo finale.

Un testimone oculare ha raccontato gli eventi terrificanti, affermando che l’incendio è divampato tra le 10:00 e le 11:00 del mattino. Fortunatamente i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a domare le fiamme. Grazie alla sua posizione in un’area relativamente aperta, l’incendio non ha rappresentato una minaccia significativa per i residenti vicini e non sono state segnalate vittime. Nel pomeriggio del 18, le autorità del Dipartimento di Emergenza del distretto di Yuanbao, nella città di Dandong, hanno confermato che l’incendio è stato spento e, cosa rassicurante, non sono stati segnalati feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine, mentre i dipartimenti competenti continuano a lavorare sulla scena. – LA7.IT

VIDEO