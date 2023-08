Spread the love

Un incendio è divampato nelle prime ore di domenica in un alloggio di edilizia popolare a Bruzzano, quartiere della periferia nord di Milano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi ed hanno operato su un’autoscala per estinguere le fiamme. Ancora ignote le cause del rogo, che ha interessato un appartamento ad un piano alto dell’edificio, in Via Alessandro Bisnati 7.

LOCAL TEAM

VIDEO

https://youtu.be/v8whnrx_ZgY