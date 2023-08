Trattore si ribalta e vola nel dirupo Agricoltore 60enne muore sul colpo

Spread the love

Doveva essere un normale giorno di lavoro come tanti altri, da svolgere nella sua campagna, ma proprio lì ha incontrato la morte. Questo il tragico destino che ha colpito Filippo Monaldi, di 60 anni residente a Monsampietro Morico, morto a seguito dei traumi riportati in un incidente accaduto mentre era alla guida del suo trattore, precipitato in un dirupo di oltre 60 metri.

Era il primo pomeriggio di ieri, quando Monaldi stava lavorando con il suo trattore cabinato nel terreno adiacente la sua abitazione in via Ubrico, la zona periferica che da Monsampietro Morico conduce alla frazione comunale di Sant’Elpidio Morico. Per cause in corso di accertamento (non è chiaro se per una manovra sbagliata o un possibile malore avvertito all’improvviso) l’uomo al volante del trattore ha perso il controllo del mezzo, che è precipitato in un dirupo, capovolgendosi su stesso più volte per oltre 60 metri di profondità, prima di fermare la folle corsa.

IL RESTO DEL CARLINO