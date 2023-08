Statale Matera Altamura, un ferito grave in incidente tra tir e auto

Spread the love

Un ragazzo è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto questa mattina, alle ore 5.30 circa, sulla strada statale 99 Matera Altamura, al km 10+800 in direzione Altamura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Stando alla dinamica finora ricostruita l’incidente ha coinvolto un autoarticolato, Iveco Ecostralis e una Nissan Micra. La Nissan, in base alla ricostruzione, si sarebbe fermata sulla sede stradale per un’anomalia. Poi è avvenuto l’impatto.

Il conducente dell’autovettura, un 24enne nato ad Altamura e residente a Matera, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. In ospedale per accertamenti è stato condotto anche l’autotrasportatore, in stato di shock.

altamuralife.it