La Corte dei Conti striglia Toti sui disabili: “Necessario un deciso cambio di passo sui servizi fondamentali per la salute”

In Liguria la disabilità è una questione spinosa. Non tanto e non soltanto per le barriere architettoniche, che in un territorio dagli spazi stretti e tortuosi come quello della Regione di Genova sono dietro ogni angolo. A essere tristemente noti, per esempio, ci sono i tempi di attesa che i disabili di ogni età devono sopportare per vedersi riconosciuta la propria invalidità: in media più del doppio del termine di legge di sei mesi, protestava nei mesi scorsi l’Amnic, l’associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che un anno fa aveva chiesto all’Inps di attivare il silenzio assenso per le pratiche che superano i 210 giorni di giacenza.

