Spread the love

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente due decreti legislativi di attuazione della delega (fiscalità internazionale e adempimenti e versamenti), mentre il dlgs sui tre scaglioni Irpef è stato rimandato al prossimo Consiglio dei ministri “per un approfondimento tecnico in coerenza con la Legge di Bilancio in via di approvazione”. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.

adnkronos.com