Il sindaco di Lampedusa (sostenuto dalla Lega): “Il fenomeno migratorio è esploso in mano al governo. Problemi non affrontati”

Ha accompagnato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in giro per l’isola. Sono stati, insieme al prefetto di Agrigento, al molo Favarolo dove avvengono gli sbarchi dei migranti salvati nel Mediterraneo dalle motovedette della Guardia costiera e Guardia di finanza. Insieme hanno attraversato quella banchina calpestata ogni giorno da migliaia di migranti, facendosi spazio tra le taniche di carburante – quelle che vengono portate via dai barchini lasciati alla deriva – ma anche vestiti, scarpe e coperte termiche. Sullo sfondo le numerose imbarcazioni abbandonate in attesa di essere rimosse. Con Adolfo Urso ha visitato l’hotspot, strapieno con oltre 4 mila migranti. Urso ha fatto sapere che la sua presenza “è un segno di attenzione da parte del governo”, ma al sindaco di Lampedusa questo non basta. Così a margine della visita del ministro non risparmia critiche all’Esecutivo di Giorgia Meloni.

IL FATTO QUOTIDIANO