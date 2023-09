Scontro in volo tra deltaplano e parapendio: un pilota muore sul colpo, l’altro è ferito grave

Spread the love

Un pilota tedesco ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in seguito a uno scontro in volo fra il suo deltaplano e il parapendio di un pilota italiano. La collisione è avvenuta nei pressi di Vetriolo (Levico Terme provincia di Trento), dove i due, dopo essere decollati, stavano volando a una quota di circa 1600 metri. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è arrivato intorno alle 16:45, da parte di diverse persone che, assistendo alla scena, hanno prontamente allertato i soccorsi. La Centrale unica di Trentino emergenza ha chiesto dunque l’immediato intervento dell’elicottero, mentre il personale della stazione di Levico Terme si metteva a disposizione in piazzola, per essere poi inviato via terra sul luogo dell’incidente.

leggo.it