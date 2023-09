La tragedia dei due volontari: dopo una visita medica trovano la morte contro un tir

Spread the love

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 6 settembre 2023 – L’ultimo viaggio sul Fiat Doblò della Pubblica assistenza di San Matteo della Decima. Ieri mattina intorno alle 10,30, in via Cento a San Giovanni in Persiceto (Bologna), il pulmino dell’associazione di volontariato si è scontrato frontalmente contro un tir.

Il bilancio è di due morti e di un ferito di media gravità. Le vittime sono Silvano Mantovani, 77 anni e Giorgio Papi, 78 anni, entrambi di San Matteo della Decima.

Mantovani, che era volontario del ‘Centro assistenza – pubblica assistenza’ di Decima, alla guida di un pulmino dell’associazione, aveva accompagnato Papi, tra l’altro suo amico, ad una visita medica all’ospedale Maggiore di Bologna.

I due stavano rientrando a Decima e ad un chilometro dall’arrivo, stando a quanto si è potuto apprendere, il Fiat Doblò si è scontrato frontalmente contro un camion che procedeva dalla direzione opposta.

Mantovani sarebbe morto sul colpo mentre Papi, che nell’impatto era rimasto gravemente ferito, non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

Il camionista, invece, 45 anni, è stato portato all’ospedale Maggiore in ambulanza in condizioni di media gravità. Sul posto sono prontamente arrivate le ambulanze del 118, la polizia locale di Persiceto e i vigili del fuoco. Gli agenti della Locale hanno dovuto chiudere al traffico parzialmente via Cento, effettuato i rilevi di rito e informato il magistrato di turno.

il resto del carlino

Continua a leggere