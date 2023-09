Le conseguenze degli incendi – cosa succede dopo la tragedia

Spread the love

In certe zone del mondo è normale avere degli incendi ogni anno. Ad esempio in Alaska vi è la famosa “Stagione degli incendi” ed in Australia vi sono i Bushfires (incendi boschivi) che in certe occasioni sono fiamme controllate nella loro espansione. Avere a che fare con qualche specifico incendio può risultare in fatalità, feriti e grossi danni. Quest’anno ne abbiamo visti di numerosi in tutto il mondo, come in Grecia ed in Canada.

Purtroppo in molti casi il guaio non si limita alle aree bruciate dall’incendio ma bisogna tenere sotto stretta osservazione alcuni dettagli.

Una foresta che viene bruciata può richiedere dai 30 agli 80 anni per recuperare completamente il proprio stato originario, forse meno se vengono effettuate delle operazioni di bonifica specifiche. È un’operazione difficile, considerato che il terreno non solo è bruciato, ma provato dalle operazioni per lo spegnimento, come il grande uso d’acqua e di ritardante da parte dei Vigili del Fuoco per contenere l’incendio.

Le strutture richiedono numerosi lavori di recupero e ripristino

In base al tipo di struttura che è stata colpita dall’incendio, bisognerà analizzare velocemente e in maniera approfondita se l’intero stabile è agibile. Per un incendio, questo può essere tanto facile come anche molto complicato. Certe strutture basate su cemento armato ad esempio, non sono certamente fatte per essere riscaldate a migliaia di gradi. Le barre in acciaio all’interno di sciolgono ed il cemento perde presa. Per questo, una volta passate le fiamme, bisognerà controllare la stabilità della struttura. Ciò viene fatto sia dai Vigili del Fuoco con il supporto, se necessario, di alcuni volontari specializzati della Protezione Civile.

Cambia radicalmente l’economia del territorio

A volte gli incendi dolosi avvengono anche per un aspetto affaristico ed impattano in modo molto negativo sulle attività del territorio. Non è più possibile, ad esempio, adibire una particolare zona al pascolo e interi raccolti vengono distrutti in poche ore. Anche il settore del turismo viene pesante colpito da questi eventi drammatici. Questo significa una perdita economica enorme per chi possedeva un business nel luogo dell’incendio, così come magari chi vi stava lavorando all’interno. Il danno economico è generale e colpisce tutta la comunità, a parte naturalmente chi ha interesse nell’investire in un territorio che ormai non ha più valore.

https://www.emergency-live.com/it/vigili-del-fuoco/le-conseguenze-degli-incendi-cosa-succede-dopo-la-tragedia/