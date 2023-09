Soccorsi due escursionisti bloccati su una parete rocciosa a 2.800 metri di quota

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri in localitĂ Pizzo del Diavolo, nel comune di Carona (BG), per il recupero di due escursionisti bloccati su una parete rocciosa a 2.800 metri di quota. Dal comando di Bergamo è stata inviata una squadra di esperti per il soccorso su corda del nucleo Speleo Alpino Fluviale, e congiuntamente è stato allertato il reparto volo Lombardia. Gli elisoccorritori giunti sulla zona d’intervento a bordo del “Drago VF153” hanno individuato i due escursionisti e successivamente li hanno recuperati con manovra al vericello. Le due persone sono state poi trasportate in un’area sicura presso il rifugio “Fratelli Calvi” a quota 2.000 metri.