VIDEO – A Laghi di Cittadella vigili del fuoco impegnati a coprire il tetto della chiesa distrutto dalla tempesta

| Vigili del fuoco e volontari della protezione civile al lavoro per la copertura del tetto della chiesa di Laghi di Cittadella, andato completamente distrutto dalla tempesta delle scorse settimane che ha messo in ginocchio un intero territorio, andando anche a colpire una precisa area tra Cittadella, Rosà e Tezze.Oltre alle tante abitazioni, danni ingenti riscontrati pure sull’edificio religioso della frazione cittadellese.

Come ci ha spiegato, fuori dall’obiettivo della telecamera, il parroco, don Attilio de Battisti, non solo la grandine ha distrutto la copertura, ma le piogge successive hanno provocato infiltrazioni d’acqua all’interno, rendendo pericolante il tetto, tanto che l’ordine, in caso di pioggia, era quello di evacuare la chiesa per garantire la sicurezza dei fedeli che si trovavano dentro. Anche l’organo, diceva il parroco è stato tolto perchè non venisse rovinato dall’acqua.

Pompieri e volontari hanno provveduto quindi a coprire con teli appositi il tetto, ancorando con sacchi che con il peso mantengono salda e fissa la copertura provvisoria.Danni anche ai vetri dei rosoni sul lato nord della chiesa, che necessiteranno una sostituzione. Anche in questo caso si è parlato di cifre importanti per il futuro posizionamento di una guaina protettiva e quindi dei coppi, cifre che superano i 150 mila euro che andrebbero a gravare sulla comunità di Laghi. (Servizio di Vanessa Banzato) –

