Vigili del fuoco derubati dell’attrezzatura mentre sono in servizio

I vigili del fuoco erano stati chiamati in seguito a una segnalazione dei vicini riguardante l’anziana signora in difficoltà. Una volta completate con successo le operazioni di soccorso, i pompieri si stavano preparando per fare ritorno al loro quartier generale.

Tuttavia, in quel momento, qualcuno ha approfittato della situazione, come successivamente confermato attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, e ha rubato un tranciatore e una motosega da uno dei mezzi dei vigili del fuoco.