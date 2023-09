Spread the love

Nuovo grave incidente domestico in Italia: è successo a Casoria, nei pressi di Napoli. Una bombola di gas sarebbe esplosa in un appartamento provocando ingenti danni e soprattutto ferendo un uomo, trasportato d’urgenza in ospedale.

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 17 settembre, in via Padre Ludovico da Casoria 46 a Casoria, comune che fa parte della città metropolitana di Napoli.

I soccorsi sono stati chiamati qui a causa di un’esplosione, con tutta probabilità di una bombola di gas presente in una delle abitazioni del palazzo. Lo scoppio ha provocato grossi danni alla struttura e soprattutto investito in pieno un uomo di 53 anni.

https://notizie.virgilio.it/esplode-una-bombola-di-gas-in-casa-a-casoria-vicino-napoli-grave-un-uomo-di-53-anni-evacuate-4-famiglie-1585226