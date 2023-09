ANPAS alla giornata mondiale per il cuore – WORLD HEART DAY 2023

Spread the love

Il 29 settembre in Piemonte, come in altre 16 Regioni, saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day, promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinate in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlusin collaborazione con l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità.

La Regione Piemonte grazie al supporto di Azienda Zero coinvolgerà e coordinerà le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini, sviluppando un progetto Roadshow “Il Piemonte per il Tuo Cuore” in tutte le provincie piemontesi.

L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte, tramite le proprie associazioni sul territorio, partecipa alla campagna mondiale d’informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari. Volontari e istituzioni saranno inoltre impegnati a diffondere la cultura della defibrillazione precoce insegnando in tre mosse come poter salvare una vita con il progettoFacile Dae.

Le associazioni ANPAS coinvolte nella campagna sono 11: Croce Verde Torino (To), Croce Bianca Orbassano (To), Croce di Collegno (To), Croce Verde Rivoli (To), Croce Verde Pinerolo (To), Croce Verde Cumiana (To), Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano (No), Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (No), Croce Verde Bagnolo Piemonte (Cn), Croce Verde Asti (At) e Croce Verde Alessandria (Al).

Andrea Bonizzoli, presidente di ANPAS Piemonte: «Le Pubbliche Assistenze ANPAS promuovono da sempre stili di vita più sani volti al benessere della persona, alla tutela della salute e a prevenire le malattie cardiovascolari. Aderiamo con piacere alla Giornata Mondiale per il Cuore, le volontarie e i volontari delle Associazioni ANPAS saranno presenti, anche quest’anno, nelle diverse piazze piemontesi e italiane a sensibilizzare e informare i cittadini, anche attraverso dimostrazioni sulle manovre salva vita di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno».

Programma delle attività delle associazioni ANPAS previste per il 29 e 30 settembre 2023

Il Roadshow partirà il 29 settembre 2023 realizzando la Giornata Mondiale per il Cuore a Torino in Piazza San Carlo dove sarà allestito, fino al 30 settembre, un villaggio della prevenzione cardiovascolare con strutture per counselling e screening gratuiti, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani, i rischi delle dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco, rivolti a studenti e cittadini. La Pubblica Assistenza ANPAS Croce Verde Torino sarà presente con un’ambulanza per il presidio sanitario e con formatori e formatrici per le dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno per il progetto Facile Dae.

A Orbassano il 29 settembre presso Istituto Istruzione Superiore Amaldi Sraffa la Croce Bianca Orbassano in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale San Luigi Gonzaga incontrerà gli studenti e il 30 settembre sarà in piazza Umberto I a Orbassano per prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Inoltre, la Croce Bianca Orbassano metterà in atto percorso sensoriale relativo allo stato di ebbrezza. Donazione sangue in collaborazione con la Fidas di Orbassano.

La Croce di Collegno sarà in piazza del Municipio 1 a Collegno, il 29 e 30 settembre, per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione cardiovascolare, sulla defibrillazione precoce e sulla corretta attivazione dei soccorsi.

Croce Verde Rivoli in collaborazione con l’Azienza Sanitaria Locale TO3 sarà presente nell’area esterna dell’Ospedale di Rivoli per proporre un’edizione speciale di Evviva sulla prevenzione per la Giornata Mondiale per il Cuore con screening gratuiti e dimostrazioni sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore.

Volontari, formatori e ragazze e ragazzi in servizio civile della Croce Verde Pinerolo saranno presenti, in entrambi i giorni, dalle ore 9 alle 13, in piazza Facta a Pinerolo per attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla defibrillazione precoce e progetto Facile Dae. Sono stati invitati gli studenti delle scuole superiori.

A Cumiana la Giornata Mondiale per il Cuore si svolgerà nelle scuole e presso la sede dell’Avis di Cumiana dove volontari della Croce Verde Cumiana forniranno utili informazioni sulla donazione del sangue, su come prevenire le patologie cardiovascolari, sui corretti stili di vita e i rischi correlati sovrappeso e all’obesità. Inoltre i volontari allestiranno il percorso sensoriale che simula lo stato di ebbrezza.

I volontari del Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano sabato 30 settembre saranno presenti presso il centro sportivo di Ghemme insieme all’ASD Accademia del Talento Scuola Calcio per attività di sensibilizzazione sulla defibrillazione precoce, mentre domenica 1 ottobre saranno in piazza Biagio Prone a Sizzano sempre per il progetto Facile Dae.

Il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante invita, il venerdì 29 settembre ore 21, a Nebbiuno, in Sala Fassi di piazza IV Novembre, alla conferenza sul tema “Cuore e dintorni” patologie cardiache, prevenzione e stili di vita in collaborazione conl’associazione di volontariato Mosaico e il Comune di Nebbiuno. Interventi del dottor Pierfranco Dellavesa, direttore Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale di Borgomanero e del dottor Simone Persampieri, cardiologo interventista presso l’Ospedale San Biagio di Domodossola, moderatore della serata sarà il dottor Stefano Cusinato, direttore della Struttura Complessa di Nefrologia Ospedale di Borgomanero.

Sabato 30 settembre, i volontari del Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante, dalle ore 10 alle 13, saranno in piazza IV Novembre, di fianco al Comune di Nebbiuno, per fornire informazioni sulla rianimazione cardiopolmonare con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo del defibrillatore. Sempre sabato, dalle ore 14.30 alle 17.30 a Borgomanero, in corso Garibaldi, Festival della Salute promosso dal Gruppo Ambulanza del Vergante e dall’Azienda Sanitaria Locale di Novara.

La Croce Verde Bagnolo Piemonte e il gruppo Fidas con il patrocinio del Comune di Bagnolo organizzano per la Giornata Mondiale per il Cuore , il 29 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30, in piazza San Pietro a Bagnolo, attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari, di sensibilizzazione alle manovre di primo soccorso salva vita con utilizzo del defibrillatore, misurazione della pressione, saturazione e glicemia, pratiche di primo soccorso, informazioni sulla corretta alimentazione e sull’importanza della donazione del sangue. Inoltre disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e su adulto, rianimazione cardiopolmonare nei bambini.

Alle ore 18 è prevista l’apericena del cuore offerta dalla Croce Verde Bagnolo Piemonte presso i locali dell’associazione in via De Gasperi 1.

Alle ore 19.30, sempre presso la sede della Croce Verde Bagnolo, si svolgerà un corso di abilitazione all’uso del defibrillatore della durata di 4 ore. Per iscrizioni chiamare il numero 0175 39296.

Infine alle ore 21 incontro aperto alla popolazione sulla corretta alimentazione e stile di vita sano con il dottor Dario Ferrero presso la biblioteca comunale di via Borgia.

La Croce Verde Asti per il 29 e 30 settembre organizza interventi di educazione sanitaria nelle scuole di Asti su prevenzione delle patologie cardiovascolari, manovre salva vita di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore, verranno coinvolti nelle due giornate circa 1200 studenti, dalla scuola primaria alle superiori.

Sabato 30 settembre i volontari della Croce Verde Asti saranno in piazza San Secondo ad Asti dove allestiranno un punto informativo Facile Dae con la possibilità di provare le manovre salva vita, verranno proposte attività ludiche a tema prevenzione e verrà proposta una formazione sulla corretta rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

I volontari della Croce Verde Alessandria per la Giornata Mondiale per il Cuore, il 29 e 30 settembre, allestiranno un punto informativo in corso Roma, in zona Piazzetta della Lega, dove sensibilizzeranno i cittadini sulla prevenzione cardiovascolare e sui fattori di rischio, mostreranno come effettuare un corretto massaggio cardiaco e faranno dimostrazioni sull’uso del defibrillatore, esponendo il progetto Facile Dae.

Il Roadshow con il Villaggio del Cuore si sposterà il 6 e 7 ottobre ad Alessandria, proseguirà il 13 e14 ottobre ad Asti e il 20 e 21 ottobre a Verbania, mentre nel 2024 farà tappa l’8 e 9 marzo a Novara, il 15 e 16 marzo a Vercelli e il 22 e 23 marzo a Biella. “Piemonte per il Tuo Cuore” si concluderà il 29 e 30 marzo a Cuneo.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.