Pescara, incendio di un deposito, soccorso il proprietario

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle ore 10.45 del 27 settembre, una squadra della sede centrale è intervenuta per l’incendio di una rimessa di attrezzi agricoli. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale e l’area interessata dal rogo. La squadra ha prestato soccorso al proprietario della struttura che ha riportato ustioni in varie parti del corpo e, dopo essere stato stabilizzato, è stato affidato alle cure del personale 118 intervenuto sul posto.  Â