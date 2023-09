Rieti, simulazione di intervento della colonna mobile regionale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

La Direzione Regionale VVF del Lazio ha organizzato per i giorni del 26 e 27 settembre un’esercitazione di colonna mobile che ha coinvolto il personale operativo di tutti i comandi della regione.

È stato simulato un evento sismico di magnitudo 6.0 nella provincia di Rieti, con epicentro nella località di Accumoli, per testare la risposta operativa del comando colpito. Sono stati attivati le squadre USAR (Urban Search and Rescue) le unità specializzate nella valutazione degli scenari emergenziali, nella ricerca e nel soccorso in macerie sotto le macerie di persone disperse, le squadre di pilotaggio droni e il personale cinofilo.

Tutte le attività SAR sono state coordinate dalla sala crisi regionale istituita presso la Direzione Regionale VVF Lazio e strutturata secondo l’Incident Command System, il modello organizzativo di rilevanza internazionale per la gestione delle emergenze.