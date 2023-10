Lampedusa, incendio nella stiva del traghetto che trasporta i migranti a Porto Empedocle

Spread the love

Lampedusa, 30 settembre 2023 – Sono tutti in salvo i 177 passeggeri della nava Cossyra che ha preso fuoco mentre trasportava migranti da Lampedusa a Porto Empedocle. L’incendio si è sviluppato stanotte nella stiva del traghetto, per l’esattezza nella sala macchine. Con il coordinamento della Guardia Costiera sono intervenute una motovedetta e nave Diciotti in assetto anti incendio.

A bordo di Cossyra c’erano 150 passeggeri, tra cui 83 migranti, e 27 membri dell’equipaggio, tutti evacuati: 147 persone, tra cui donne e bambini, sono stati fatti salire su nave Diciotti, direzione Porto Empedocle, mentre 3 passeggeri verranno trasferiti con la motovedetta SAR 324 a Lampedusa.

