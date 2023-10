Olginate, 58enne recuperato vivo dal dirupo dopo notte di ricerche

Spread the love

L’allarme è scattato nella serata di sabato, per il mancato rientro a casa del fungiatt, un uomo di 58 anni. Subito entrato in azione in un consistente gruppo di soccorritori, dai Vigili del fuoco, al Soccorso alpino, all’Associazione carabinieri.

Verso le 21 il dispositivo di ricerca dei Vigili del fuoco è entrato in azione con 1 una unità di comando locale, 2 unità di Topografia applicata al soccorso, 3 unità Speleo alpino fluviali (Saf). A supporto delle squadre Vvf anche una decina di tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione Triangolo lariano della XIX Delegazione e volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri con unità cinofile molecolari.

Nella notte la direzione regionale Lombardia del Corpo nazionale vigili del fuoco ha integrato le forze in campo con squadre cinofile, Sapr (droni) e Squadra dedalo (geo localizzazione). Alle ore 4,30, il disperso è stato localizzato in una scarpata dai Vvf per mezzo del dispositivo Imsi Catcher, utilizzato per rilevare il segnale emesso dai cellulari.

L’uomo è stato raggiunto dal personale Saf che ha effettuato una calata di circa 60 metri. Il 58enne era ancora vivo. Immediato l’invio di personale sanitario elitrasportato per il recupero della persona, valutata in codice giallo e giunta all’ospedale di Lecco verso le 6 del mattino.

CORRIERE DI LECCO